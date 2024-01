Nuove costruzioni edilizie abusive mentre è in corso l'iter del condono: Comune ordina demolizioni

Hanno chiuso una tettoia, a piano terra, per 55 metri quadrati e realizzato due piccoli manufatti - di 15 e 8 metri quadrati - adibiti a deposito attrezzi. E lo hanno fatto senza alcun titolo autorizzativo, mentre era ancora in itinere, dopo l'istanza presentata, l'iter di condono edilizio per il fabbricato di tre elevazioni. A scoprire i nuovi abusi edilizi è stato il personale del settore Vigilanza edilizia di palazzo dei Giganti, assieme al nucleo Tutela urbanistica della polizia municipale.

Il dirigente del settore Territorio ed Ambiente, Alberto Avenia, ha siglato, nelle ultime ore, un'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. Ai due agrigentini, proprietari dello stabile di tre piani (per il quale è stato avviato l'iter di condono edilizio ndr.), è stato ordinato di rimuovere, entro 30 giorni, la chiusura della tettoria e di radere al suolo i due piccoli manufatti adiibti a deposito attrezzi. In caso contrario, la "minaccia" è sempre la stessa, il Comune procederà d'ufficio addebitando le spese ai responsabili dell'abuso.

In caso di opere sottoposte a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria - è stato chiarito dal funzionario di palazzo dei Giganti - sarà necessario prima chiedere il dissequestro al giudice penale e poi procedere a demolizione. Alla scadenza dei previsti 30 giorni, la squadra Edilizia dei vigili urbani effettuerà un sopralluogo di verifica e accerterà se gli agrigentini, proprietari dello stabile, abbiano o meno ottemperato all'ordinanza di demolizione delle opere abusive.