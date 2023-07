Auto senza revisione e assicurazione, al volante senza patente: raffica di multe per oltre 16 mila euro

Maxi controllo del territorio, a Lampedusa, per il secondo giorno consecutivo. Ancora una raffica di multe con sanzioni che, complessivamente, superano in quantità quelle del giorno precedente. In azione i poliziotti della sezione Volanti della Questura coordinati dal commissario capo Manuel Montana su direttiva del questore Emanuele Ricifari.

Trovate auto senza revisione e senza assicurazione, nonché guida senza patente perché mai conseguita o perché scaduta da tempo. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 16.300 euro, mentre il giorno prima si era arrivati a 10 mila euro.

La polizia, a Lampedusa nelle ultime due sere, ha così messo a segno un maxi controllo del territorio per garantire il rispetto delle regole nei luoghi di vacanze. Sono stati 91, con Anpr, i mezzi controllati e 32 nei posti di controllo: 22 le sanzioni elevate per il mancato rispetto del codice della strada. In particolare 14 per mancata revisione dei mezzi e 4 perché senza assicurazione. Ed ancora 6 i sequestri e i fermi amministrativi mentre 5 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione.