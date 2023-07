La polizia sbarca a Lampedusa per controlli nei luoghi vacanza: sequestri e multe

Auto senza assicurazione, né revisione. Ma anche guida senza patente. La polizia, ieri, nel giro di un paio d'ore, ha elevato sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro, sequestrando e sottoponendo a fermo amministrativo più mezzi che violavano il codice della strada. E lo ha fatto a Lampedusa dove la polizia si è sempre occupata principalmente del fenomeno dell'immigrazione del territorio. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, su indicazione del ministero dell'Interno, ieri sera, hanno invece effettuato una serie di controlli, in quello che è un luogo di vacanza, per verificare il rispetto delle norme e della sicurezza dei cittadini e dei turisti. A Lampedusa, realtà dove il codice della strada è molto spesso un ignorato sia dagli isolani che dai turisti, sono state trovate 14 auto senza revisione (12 sono state rilevate con sistema di lettura targhe Anpr), 2 mezzi senza revisione, ed è stata accertata anche una guida senza patente.