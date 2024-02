Protestano i vigili del fuoco: adesioni anche in provincia: ecco quando

Si svolgerà il prossimo 17 febbraio, dalle 9 alle 13, lo sciopero nazionale dei vigili del fuoco proclamato dal Conapo e al quale si registreranno adesioni anche in provincia di Agrigento.

Numerose le rivendicazioni del sindacato, a partire dall'aumento economico degli scatti convenzionali e il ritardo, nell'ordine di mesi, per il pagamento dei buoni pasto. "Ancora ad oggi - dice una nota - non è stato possibile incassare l'ultima tranche dei 164 milioni dell'equiparazione da destinare agli aumenti dei notturni e festivi. Su questi ed altri temi, per mesi il Conapo ha chiesto a gran voce di fare bene e fare presto fino a quando siamo stati costretti a proclamare lo sciopero! Solo dopo, finalmente, qualcosa si è mosso, ma non basta".

Durante le ore di sciopero gli unici interventi garantiti saranno quelli per il soccorso: tutto il resto verrà rinviato a dopo le 13.