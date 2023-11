In giro lungo viale Cannatello con un coltellaccio in auto: denunciato cinquantenne

E' stato trovato in possesso di un coltellaccio di 20 centimetri. E' per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere che un cinquantenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo, nel tardo pomeriggio di Ognissanti, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, impegnati in una serie di controlli stradali tanto lungo il viale Delle Dune di San Leone, quanto lungo il vicino viale Cannatello, hanno fermato l'auto condotta dal palmese. Ritenendo strano che, a quell'ora di pomeriggio di un giorno festivo, un palmese si trovasse lungo viale Cannatello, per sgomberare il campo dei sospetti, i poliziotti hanno optato per una perquisizione veicolare. E all'interno dell'abitacolo della vettura è stato, appunto, trovato - e naturalmente posto sotto sequestro - il coltellaccio di 20 centimetri.

A carico dell'uomo è stata dunque formalizzata la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.