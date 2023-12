Difficoltà nei collegamenti e nuovo incremento nelle tariffe, sindaci pronti a protestare a Roma

E' stato deciso di sollecitare il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad impegnarsi per il superamento dei problemi che caratterizzano il sistema dei collegamenti marittimi con le isole di Sicilia e per il contenimento delle tariffe. I sindaci delle isole minori, Filippo Mannino di Lampedusa e Linosa compreso, sono intenzionati a recarsi, subito dopo l'Epifania, a Roma. Sia al ministero che alla Camera dei deputati e al Senato per trovare una soluzione, i riflessi sulle fragili economie isolane sono del resto pesantissimi.

Ieri i sindaci delle isole hanno apprezzato l’interesse sia del governo regionale, con gli assessori alle Infrastrutture Alessandro Aricò e al Turismo Elvira Amata, sia dell’Ars con il suo presidente Gaetano Galvano, il presidente della commissione Bilancio, Dario Letterio Daidone, la componente della prima e quinta commissione, Giusy Savarino, i deputati regionale Antonio De Luca,

Calogero Leanza, in merito ai collegamenti marittimi espletati dalla società Siremar Caronte & Tourist Isole Minori. Ieri si è discusso dei problemi creati alle popolazioni isolane e dell’aumento delle tariffe che ha già inciso negativamente sull’economia turistica isolana e che ora, con l’ultimo aumento del 20%, peggiora ulteriormente.

I sindaci hanno paventato il rischio che venga sempre più negato il diritto alla libertà di movimento e, di conseguenza, alla “continuità territoriale”. E' necessario, indispensabile, trovare "immediate soluzioni per ripristinare tutti i collegamenti essenziali e quelli integrativi compromessi dalle vicende giudiziarie che hanno riguardato la società che, da sola, le gestisce" - hanno scritto i sindaci delle isole minori - .