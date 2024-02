Manutenzione e potenziamento tecnologico della tratta, ecco come cambia il traffico

Novità su due tratte ferroviarie dell'Agrigentino per interventi di potenziamento tecnologico e di manutenzione all'infrastruttura. Riguarderanno le tratte Siracusa-Canicattì e Aragona Caldare-Caltanissetta Xirbi dal prossimo 4 marzo. I collegamenti di Trenitalia, fa sapere l'azienda con una nota, sono comunque garantiti.

Prevista una riprogrammazione del servizio, con corse bus fra Siracusa-Canicattì e Aragona Caldare-Caltanissetta Xirbi e modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

I bus faranno fermate intermedie in tutte le stazioni delle linee previste. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non il trasporto di animali a eccezione dei cani guida.