"Mi assuma come donna delle pulizie": 22enne chiede lavoro, ma ruba telefonino ad anziano: denunciata

Derubato, a casa propria, del telefono cellulare da una giovane donna che chiedeva di poter lavorare per lui. E' accaduto a Canicattì dove i poliziotti hanno denunciato per furto, alla Procura di Agrigento, una ventiduenne.

La giovane, per la seconda volta nel giro di poche settimane, ha chiesto un lavoro, come addetta alle pulizie di casa, al settantenne. E ritenendo che l'anziano l'avrebbe assunta, gli ha perfino chiesto un anticipo di 5 euro sulla paga per comprare le sigarette. Quando l'uomo è andato in cucina ed è tornato con una banconota da 10, ha notato che la ragazza si stava sistemando il giubbotto. L'anziano ha liquidato la concittadina dicendo che l'avrebbe presto richiamata per farla iniziare a lavorare. Dopo mezz'ora circa da quando la giovane era andata via, l'anziano si è accorto che il suo telefono cellulare era sparito.

L'uomo, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che bussare alla porta del commissariato di Canicattì per raccontare cosa gli era capitato e per denunciare il furto. I poliziotti, dopo una brevissima attività investigativa, sono riusciti ad identificare - e con certezza categorica - la presunta responsabile del furto. La giovane è risultata essere nota, alle forze dell'ordine, per furto, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito. La ventiduenne è stata dunque deferita alla Procura.