Abborda giovane su Whatsapp e avvia chat di contenuto erotico sessuale: denunciato ventunenne

Sarebbe riuscito ad abbordare una ventiduenne su Whatsapp e da quel momento in poi avrebbe intrattenuto una chat di esplico contenuto erotico sessuale, inducendo la vittima ad inviargli foto anche delle sue parti intime. La ventiduenne era però – stando a quanto è stato denunciato ai carabinieri – una persona in condizioni di inferiorità psichica, una disabile intellettiva. A rivolgersi ai militari dell’Arma della stazione di Sciacca, raccontando per filo e per segno quanto stava avvenendo a sua figlia, è stata la mamma della ragazza. E il ventunenne di Sciacca, dopo una brevissima attività d’accertamento, è stato denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale su persona in condizione di inferiorità psichica.

Accade sempre più di frequente che su Whatsapp, così come sui social, nascano nuove conoscenze, amicizie, amori e perfino rapporti sessuali occasionali. Ma si tratta di approcci pericolosi, anzi pericolosissimi. Specie se una delle due parti è in condizione di disabilità. E questo sarebbe appunto accaduto a Sciacca dove a fare la scoperta di quelle chat di esplico contenuto erotico sessuale e di fotografie anche delle sue parti intime della ragazza è stata la mamma della ventiduenne. Una donna che, fra choc e rabbia, non ha potuto far altro, per tutelare la figlia, che rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Sciacca.

Acquisite le conversazioni chat e le fotografie, i carabinieri hanno deferito il ragazzo di Sciacca che, appunto, adesso, dovrà rispondere di una ipotesi di reato gravissima: violenza sessuale su persona in condizione di inferiorità psichica.