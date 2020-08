Coronavirus, l'incubo non è finito: donna positiva al tampone

Coronavirus, registrato un nuovo caso in provincia di Agrigento. Una donna di origini romene residente a Cattolica Eraclea, infatti, è stata trovata positiva al virus.

La stessa, rientrando dalla Romania, si era sottoposta autonomamente al test, che è stato adesso confermato dalle analisi.

"La persona interessata, già in quarantena sin dall'arrivo - dice il sindaco Santo Borsellino - è stata posta in isolamento obbligatorio e sono stati predisposti dall'ASP, gli ulteriori adempimenti previsti. Effettuate le prime verifiche del caso, la signora ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con i nostri concittadini. Con l'auspicio che possa trattarsi di un caso isolato - conclude - voglio fare appello a tutta la cittadinanza invitandola al rispetto delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie vigenti".

"La signora che è risultata positiva al tampone - continua Borsellino - giorni prima dell'arrivo è stata in contatto con la polizia municipale, come previsto dalle direttive del Ministero della Salute. Informate tutte le autorità competenti, si è posta in isolamento assoluta non avendo contatti con nessuno. Oggi sta bene e sarà monitorata per tutta la durata dell'isolamento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quanto successo - continua il sindaco - ci fa riflettere che ancora la pandemia è in corso ed il pericolo è dietro l'angolo. Dobbiamo essere prudenti, indossare la mascherina ovunque e specialmente nei locali chiusi. Un appello particolare ai giovani, durante la movida cerchiamo di mantenere la distanza di sicurezza, evitiamo abbracci e strette di mano.

Facciamolo nell'interesse della salute di tutti".