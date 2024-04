Fuoco al prospetto dello stabile che ospita un generi alimentari: aperta un'inchiesta

Nessun dubbio. La fiammata che ha leggermente annerito il prospetto dell'immobile non è stata accidentale. Se si è trattato di un raid vandalico o di un vero e proprio avvertimento dovranno chiarirlo i carabinieri che si stanno già occupando delle indagini.

Pomeriggio di fuoco, quello di Pasqua, nel centro di Castrofilippo dove qualcuno ha innescato un piccolo incendio davanti ad un generi alimentari. Non è stato necessario l'intervento dei pompieri. Pare che le fiamme si siano subito autoestinte. Ma hanno annerito il prospetto dello stabile che ospita appunto l'esercizio commerciale. Qualcuno - trattandosi di una strada principale, l'accaduto non poteva passare inosservato - ha avvisato il proprietario del generi alimentari che, a sua volta, ha allertato i carabinieri.

I militari dell'Arma della stazione cittadina si sono subito precipitati e hanno, come sempre avviene in questo genere di casi, fatto un meticoloso sopralluogo. Non filtrano indiscrezioni né da parte degli investigatori, né dagli inquirenti. Un fascicolo d'inchiesta è stato naturalmente, subito, aperto dalla procura della Repubblica di Agrigento.

Scontato - anche questo rientra nell'ordinario iter investigativo - che i carabinieri abbiano già sentito il titolare dell'esercizio commerciale per cercare di appurare se abbia o meno avuto, di recente, dei problemi, screzi o dissidi. Ed eventualmente con chi. Le bocche dei militari dell'Arma sono rigorosamente serrate. Spetterà alle indagini, che al momento sono ancora in fase embrionale, mettere dei punti fermi e fare chiarezza su quanto è avventi nel cuore della piccola Castrofilippo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.