Naro, dopo mesi torna fruibile l'antico castello chiaramontano

Tornerà pienamente fruibile da lunedì il Castello di Naro. Ad oggi ad impedire l'accesso all'antico monumento erano le condizioni di pericolosità in cui versavano alcune tettoie in plexiglass poste a protezione degli ingrottamenti presenti nel piazzale d’ingresso sul lato destro del Castello.

Adesso i lavori condotti dal Comune per volontà dell’Amministrazione comunale di Maria Grazia Brandara, hanno eliminato i rischi sostituendo le coperture rendendo quindi utilizzabile l'accesso e quindi visitabile la struttura simbolo del piccolo centro dell’Agrigentino.

Già lunedì 10 qui sarà ospitato il convegno “La cicalina africana, Jacobiasca lybica, un problema ricorrente nei vigneti siciliani”, alla presenza di importanti relatori dell’Università di Palermo e dell’Irvos.



“Al momento – precisa Brandara - rimarrà inibito l’utilizzo della strada di ingresso sul lato sinistro del castello, ma anche in tal senso abbiamo in programma di affidare un altro incarico per la progettazione degli interventi necessari. Auspichiamo adesso che in tanti vengano a visitare la nostra città e possano godere della meravigliosa vista che si può godere dal nostro castello”.