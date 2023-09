Cartello sociale: "Impossibile anche solo prenotare le visite mediche al Cup"

Annunci sulle assunzioni, sulla risoluzione dei problemi, ma oggi è difficile se non quasi impossibile persino prenotare le visite mediche. A denunciarlo con una durissima nota è il Cartello sociale, che torna, dopo qualche settimana, a bacchettare l'Azienda provinciale di Agrigento.

"Da troppi mesi - scrivono - leggiamo sulla stampa che l’Asp di Agrigento assume, pubblica bandi, stabilizza. In realtà di contratti se ne sono visti pochi, troppo pochi, per poter giustificare un ritardo così grave in periodo di emergenza; infatti, alcune di queste delibere portano la data di novembre/dicembre 2022, così come alcune delibere di assunzione. Praticamente nello stile classico della politica dominante si rimane nel limbo degli annunci, dopodiché non accade nulla".

E se il Cartello sociale torna ad evidenziare come le visite per le invalidità civili hanno accumulato oltre i 13 mesi di ritardo (tanto che è stata presentata anche una interrogazione parlamentare), punta il dito sul Cup, il centro prenotazione delle visite.

"Qualche dirigente Asp provi a effettuare una prenotazione telefonica allo 0922407350 - scrivono -. Noi lo abbiamo fatto per l'intera giornata di ieri chiamando sostanzialmente ogni 10 minuti. Abbiamo sentito solo la segreteria che ci ricordava come si fa la prenotazione poi solo musica e alle ore 11,44 la segreteria ci comunicava che i tempi di attesa erano di 44 minuti; stamattina dalle ore 08.30 sino alle 09.50 stessa sorte. E' un servizio pubblico questo? Un lavoratore può perdere giornate intere di lavoro senza poter effettuare la prenotazione?".

"Si è solito sentirsi dire in Sicilia, nella Sanità, pazienza, aspettiamo ancora un poco - concludono nella nota -. No! Noi non abbiamo più pazienza i cittadini non hanno più pazienza e non vogliono più aspettare i tempi di una burocrazia che impedisce di superare i disagi che i cittadini vivono sulla loro pelle".