La 16enne accoltellata "per motivi adolescenziali" durante il Carnevale di Ravanusa: 2 denunciate

Lesioni personali aggravate. E' per quest'ipotesi di reato che due adolescenti di Ravanusa sono state denunciate alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo. Ad arrivare alla piena identificazione delle due ragazzine - accusate d'aver aggredito la sedicenne di Campobello di Licata - sono stati i carabinieri di Ravanusa.

Stando a quanto è stato ufficialmente ricostruito, la sedicenne è stata raggiunta da un fendente di coltello al volo e uno al torace. E sarebbe accaduto durante una lite, "per motivi adolescenziali" - scrivono i carabinieri del comando provinciale di Agrigento -, fra coetanei.

La sedicenne di Campobello - come già anticipato da AgrigentoNotizie - è stata dimessa dall'ospedale Barone Lombardo di Canicattì: guarirà in 20 giorni.

Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi per ricostruire l’esatto evolversi della vicenda delittuosa sotto il coordinamento della Procura della Repubblica per i minorenni di Palermo.

