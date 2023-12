Calunnia e furto, i carabinieri eseguono due ordinanze di carcerazione

I carabinieri hanno eseguito due ordinanze di carcerazione a Ribera e a Sambuca di Sicilia nei confronti di altrettanti soggetti per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nel primo caso l’ordinanza è stata notificata a un’ottantenne che deve scontare 2 anni per calunnia. Nel secondo caso si tratta di un romeno di 45 anni. Anche lui deve scontare 2 anni ma per il reato di furto. I fatti contestati ad entrambi risalgono al 2015 e al 2018.