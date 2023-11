Trovati 3 lavoratori "in nero" sui 4 intenti a raccogliere uva: denunciata imprenditrice

Tre braccianti agricoli, sui quattro presenti, erano "in nero", ossia lavoravano senza alcun contratto. Lo hanno accertato, durante un controllo in un'azienda vitivinicola di Campobello di Licata, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, assieme ai colleghi della compagnia di Licata e al personale ispettivo Sicilia. La titolare dell'azienda, una imprenditrice sessantenne, è stata denunciata alla Procura di Agrigento per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I braccianti sono stati trovati nel vigneto, tutti al lavoro. Effettuati i riscontri documentali, è emerso che 3 su 4 erano sprovvisti del contratto d’assunzione. All'imprenditrice sono state elevate sanzioni per complessivi 40.000 euro. I carabinieri hanno ordinato la sospensione dell’attività. E' stato disposto anche l’obbligo di regolarizzare i lavoratori per l’intero periodo di lavoro prestato fino alla data dell’ispezione, con pagamento dei relativi contributi evasi.