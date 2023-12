Cammarata, arriva internet a banda ultra larga grazie a Open Fiber

A Cammarata è già attivo il servizio di connettività a banda ultra larga realizzato nell’ambito del Piano BUL gestito da Infratel Italia. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultra veloce.

La rete oggi disponibile a Cammarata raggiunge 2.381 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Tra gli edifici coperti ci sono l’asilo nido di via Giolitti, due scuole materne, tre scuole elementari, la scuola media “Dante Alighieri”, l’istituto superiore “Archimede”, il liceo “Madre Teresa di Calcutta”, il Municipio, gli uffici comunali di via Roma, la caserma dei carabinieri, il distaccamento forestale, il presidio sanitario, il campo sportivo, l’auditorium “Giuseppe Lena”, la Pro Loco, la “Torre tecnologica” del Castello, gli uffici del Consorzio di bonifica, della condotta agraria, del servizio idrico, dell’unità operativa Zootecnica e Sviluppo Rurale, dell’Urp, dell’anagrafe canina, del servizio veterinario distrettuale e, inoltre, l’impianto di potabilizzazione, il centro accoglienza di Borgo Callea, il centro diurno e la casa albergo per anziani.