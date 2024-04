Incendio canneto distrugge anche i cavi della corrente delle ferrovie: stop alla circolazione dei treni

Brucia il canneto, fra Cammarata e Acquaviva Platani, e le fiamme arrivano a devastare anche i cavi della tensione elettrica della Ferrovia. Sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per cercare di circoscrivere rapidamente ed evitare danni e disagi nei pressi della strada ferrata Agrigento-Palermo. Le Ferrovie dello Stato, in via precauzionale, hanno intanto, e temporaneamente (almeno fino alle 18,45), interdetto la circolazione di qualsiasi convoglio ferroviario.

È dalla tarda mattinata che alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta continuano ad arrivare "Sos" per incendi di sterpaglie. Le elevate temperature delle ultime ore hanno fatto riesplodere l'emergenza "incendi di sterpaglie". Fra i molteplici interventi, quest'ultimo - relativo ad un canneto - lungo la strada ferrata Cammarata-Acquaviva Platani. Mentre i pompieri, da Agrigento, accorrevano, la sala operativa - come procedura prescrive in questo genere di casi - ha allertato le Ferrovie dello Stato che, in via precauzionale appunto, ha stoppato la circolazione dei convogli.

L'intervento dei pompieri è ancora in corso. I vigili del fuoco stanno cercando di limitare danni, ai cavi dell'alta tensione elettrica, e disagi.