Il Nas torna nei caseifici: sequestrati 443 chili di prodotti e bloccati 10mila chili di formaggi

Oltre 440 chili di prodotti caseari sequestrati e una sanzione di 1.500 euro al legale rappresentante del caseificio di Cammarata. Ma anche il temporaneo blocco di 10 mila chili di formaggi che erano in fase di stagionatura, fino a quando non arriveranno gli esiti delle analisi di laboratorio dell'istituto Zooprofilattico di Palermo. Esami che serviranno per stabilire la salubrità dei prodotti, ma anche del deposito dove, appunto, erano in stagionatura. Ad effettuare il controllo, uno dei tantissimi che quotidianamente vengono realizzati per garantire la salubrità dei prodotti alimentari e dunque la salute pubblica, sono stati i carabinieri del Nas di Palermo.

L'ispezione igienico-sanitaria effettuata nel caseificio ha permesso, appunto, di sequestrare i 443 chili di formaggi, dal valore complessivo di 8 mila euro, destinati alla commercializzazione senza che fosse stata garantita la corretta tracciabilità delle materie prime impiegate. Ma i controlli si sono spostati anche nel deposito dove erano stoccati i 10 mila chili di formaggi in stagionatura.

A carico del legale rappresentante, alla fine, sono state elevate sanzioni per un totale di 3 mila euro. I carabinieri del Nas, come sempre avviene in questo genere di casi, hanno notiziato l'autorità amministrativa e quella sanitaria.