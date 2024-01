Incendiato il trattore di un imprenditore agricolo, danni per 15mila euro: aperta inchiesta

Il trattore cingolato era stato lasciato, forse come d'abitudine, nell'uliveto di contrada Chimino a Caltabellotta. Lunedì mattina, è stato ritrovato parzialmente distrutto dalle fiamme. Il danneggiamento ha provocato un danno di circa 15mila euro (coperto da assicurazione) per il proprietario: un imprenditore agricolo di 42 anni. Un uomo che ha subito formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma - dopo aver accertato che il 42enne, a suo dire, non ha mai ricevuto minacce, né richieste estorsive - hanno avviato le indagini. A coordinarle, la Procura della Repubblica di Sciacca.

Nessun dubbio, a quanto pare, sulla natura dolosa dell'incendio.

Dei rilievi, mettendosi a "caccia" di indizi e tracce utili alle indagini, i militari dell'Arma della Scientifica. Servirà verosimilmente del tempo per provare a fare chiarezza, tracciando la giusta pista investigativa, su quanto è accaduto e che ha determinato un grave danno all'imprenditore agricolo.