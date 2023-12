Cade da un albero e muore, oggi l'addio al docente dell'istituto Agrario

Verranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Chiara, i funerali di Giuseppe Sanfilippo, 63 anni, docente dell'istituto Agrario "Rosario Livatino" di Canicattì, morto domenica mattina mentre, in campagna, stava effettuando dei lavori di potatura. Il docente - stimatissimo non soltanto dai colleghi, ma anche dai suoi alunni - sarebbe caduto da un albero, da circa 2 metri d'altezza, ed avrebbe battuto la testa. Inutile l'intervento del 118 nelle campagne di Canicattì, nei pressi della strada statale 122.

Forse un malore improvviso o un movimento sbagliato le cause della perdita d'equilibrio e della caduta. Nessun dubbio, comunque, sul fatto che ad uccidere il docente sia stato un incidente sul lavoro. La città dell'uva Italia, e il mondo della scuola, appresa la notizia della tragedia, sono sotto choc. E oggi pomeriggio saranno in tanti a ritrovarsi a Santa Chiara per dare l'addio ad un prof tanto amato. "Immensa tristezza... persona gentilissima e di una infinita bontà d'animo. Che Dio possa accoglierla in Paradiso" - scrive, sui social, un ex alunno di Sanfilippo - .