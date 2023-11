Ladri "visitano" il bar e rubano videopoker e macchinetta scambia soldi

Forzano la saracinesca del bar, si intrufolano - senza essere visti, né sentiti - e rubano due videopoker e un cambia denaro, con all'interno dei soldi. Furto sui generis quello messo a segno in un bar di Burgio. La razzia è stata compiuta nella notte fra venerdì e sabato. A denunciarla, una volta fatta la scoperta, è stato il commerciante titolare del locale che ha bussato alla porta della caserma dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini.

Nonostante non ci siano conferme istituzionali, appare scontato che i due videopoker e il dispositivo meccanico per cambiare i soldi dei clienti in gettoni per le apparecchiature di gioco siano stati portati via da più persone.

Furti del genere non si sono mai registrati, non di recente, nell'Agrigentino. Di solito si prova, e ci riesce anche, a rubare le cassette custodite nei videopoker. Non è escluso che le apparecchiature possano essere stata forzate e "ripulite" altrove. Spetterà comunque alle indagini fare chiarezza su quanto è avvenuto nel bar di Burgio e riuscire a identificare i balordi.