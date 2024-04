Ancora fuoco: distrutto il camion di un'impresa al Villaggio Mosè

Ancora fuoco. Nella notte fra sabato e domenica, un camion è stato distrutto dalle fiamme in via Sirio, in zona mercato ortofrutticolo, al Villaggio Mosè. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della stazione del rione commerciale. Proprio questi ultimi si stanno occupando delle indagini che vengono portate avanti su un fronte di 360 gradi.

Il mezzo è risultato essere intestato ad una società che si occupa della compravendita di frutta e verdura di Agrigento.

Negli scorsi giorni, sempre in città, ci sono stati altri misteriosi roghi: due auto in via Pancamo a Fontanelle e altre due vetture in via Isola delle Femmine a Monserrato. Spetterà naturalmente agli investigatori stabilire se vi possono essere o meno delle connessioni, non per il caso di Fontanelle però che dovrebbe essere stato - stando a quanto accertato da pompieri e polizia - accidentale.