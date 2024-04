Divampa l'incendio mentre l'auto è in marcia e il conducente riesce a lanciarsi fuori dall'abitacolo: giovane ustionato a mano e braccio

Divampa l'incendio mentre l'auto, una Fiat Punto, è in marcia - all'altezza della via che conduce all'hotspot - con direzione via Cameroni, la strada che porta all'Area marina protetta, e un giovane resta leggermente ustionato ad una mano e al braccio. Il lampedusano è stato soccorso e trasferito al poliambulatorio: le bruciature non sembrerebbero gravi. Saranno i medici a valutare se si potrà procedere direttamente a Lampedusa alle necessarie medicazioni o se sarà necessario trasferire il giovane a Palermo.

Caos e concitazione all'imbocco di via Cameroni dove sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale e i carabinieri. Stando a quando è emerso, il conducente - non appena sono divampate le spaventose fiamme - è riuscito a lanciarsi fuori dall'abitacolo della vettura che è rimasta in mezzo alla strada e che, a quanto pare, ha continuato per qualche metro a marciare senza nessuno alla guida. I pompieri hanno impiegato un'oretta prima di circoscrivere e mettere in sicurezza la vettura che è stata però completamente devastata dalle fiamme.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno calmato i concitati animi. I lampedusani, in tanti coloro che si sono riversati per strada, hanno protestato perché, a loro dire, i soccorritori avrebbero impiegato "troppo tempo per arrivare".