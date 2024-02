Scoppia l'incendio in un deposito di materiali e attrezzature per muratura: è allarme a San Leone

Un immobile e un'area, utilizzati come deposito di materiali e attrezzatura per la muratura, è in fiamme in via Salvatore Campo nel quartiere di San Leone. Ad accorrere, non appena è arrivata la segnalazione, sono state più squadre dei vigili del fuoco e più pattuglie della polizia. In via precauzionale, è stata fatta intervenire anche un'autoambulanza del 118. Un mezzo di soccorso che, per fortuna, non è servito perché appunto l'immobile non era abitato, ma utilizzato come deposito.

I poliziotti della sezione Volanti si sono occupati di circoscrivere la zona, evitando che qualcuno si avvicinasse. I pompieri sono ancora al lavoro. Spento l'incendio, ci si dovrà occupare del cosiddetto smassamento per accertare che non vi siano materiali che possano tornare a bruciare. Ad andare distrutte anche diverse attrezzature come, a quanto pare, delle impastatrici.

Non è chiaro, non può esserlo al momento, cosa abbia innescato la scintilla iniziale dell'incendio che ha allarmato l'intera San Leone. I danni sono ingenti.

