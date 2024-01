Aggredito e picchiato a colpi di spranga lungo via Atenea: 35enne riesce a mettersi in salvo

Armati di spranghe e incappucciati hanno picchiato un bengalese 35enne che, cercando di mettersi in salvo, si è rifugiato all'interno di un generi alimentari della via Atenea. Sembrerebbe avere tutte le caratteristiche della spedizione punitiva quella - messa in atto da quattro criminali - che si è verificata domenica sera in via Atenea. Sul pestaggio stanno indagando i poliziotti.

Non si tratta del primo episodio del genere. Una decina di giorni addietro è stato picchiato - in zona piazzale Rosselli - un altro bengalese. Non è scontato che i due fatti siano collegabili, ma certamente sono consecutivi.

I quattro aggressori, dopo il pestaggio di domenica sera, sono riusciti a dileguarsi, senza lasciarsi tracce dietro le spalle. Ma non è detta l'ultima parola. I poliziotti hanno infatti già visionato, e a quanto pare anche acquisito, i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza. Il lavoro è, adesso, mirato a cercare di identificare i balordi. Il bengalese, seppur ferito, non è in gravi condizioni.