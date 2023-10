Muore ad appena un anno: Alessandria della Rocca dice addio al piccolo Giuseppe

E' terminata ad appena un anno la vita del piccolo Giuseppe, un bimbo di Alessandria della Rocca morto oggi dopo una breve ma fulminante malattia.

La piccola comunità si è stretta intorno alla sua famiglia in questo giorno di enorme dolore, ma gli era rimasta accanto anche nelle settimane scorse, quando per il piccino era stata organizzata una veglia di preghiera nella speranza di una guarigione che purtroppo, non è giunta.

"La nostra comunità è shoccata per questa notizia - spiega la sindaca Giovanna Bubello -. Qui ci conosciamo tutti, abbiamo visto crescere il piccolo ed è un grande dolore collettivo. E' terribile che una coppia giovane venga colpita viene da una perdita così grande. Gli saremo vicini perché Alessandria è un'unica famiglia".

Le esequie si terranno il 24 ottobre nella chiesa madre di Alessandria della Rocca.