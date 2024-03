Le balenottere sono tornate: riti amorosi e alimentari davanti a Lampedusa

Le balenottere sono tornate. Esattamente per come avviene ogni anno, nel periodo fra fine febbraio e aprile, già da qualche giorno, si trovano al largo di Lampedusa e "danzano". Per gli isolani, quei movimenti sono sempre stati "riti amorosi". In realtà, le balenottere, spinte dalle correnti marine, da sole o in gruppo, pare che cerchino di ammassare e condensare i piccoli crostacei, i minuscoli pesci e il plancton, portandoli in superficie per poi, in un attimo, inghiottire il frutto del loro “duro” lavoro.

Esattamente per come avvenne nel 2004, e da allora si è ripetuto tante volte, i branchi di balenottere sono praticamente sottocosta e dovrebbero restarvi fino alla fine di aprile. Ma dipenderà, naturalmente, dalle correnti. Nel 2007, infatti, i gruppi di cetacei, proprio a causa delle correnti che non fecero avvicinare il plancton fino alla costa dell’isola, rimasero a distanza.

Lampedusa non è altro, però, che un'area di transito, una rotta della loro migrazione. Dopo questa stagione di riti riproduttivi e alimentari si dilegueranno nelle profondità del Mediterraneo.

Soltanto fame o anche "danze" riproduttive?

"I nutrienti che non sono stati utilizzati nel mare di Levate perché finiti a una profondità al di sotto dei 200 metri, dove non c'è luce, vengono trasferiti verso l'uscita del Mediterraneo e all'altezza del canale di Sicilia sbattono su una soglia, una montagna sommersa, e si rialzano, esponendosi a una luce caldissima. Questo forte meccanismo è la chiave del mondo Pelagico", è stato spiegato dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

"I mammiferi marini essendo animali intellettivamente elevati hanno una serie di meccanismi acustici e comportamentali che hanno dei significati precisi. Per intenderci ci sono migliaia di beep: alcuni suoni si legano alla loro paura, altri alla riproduzione, altri ancora alla caccia o a meccanismi di difesa e di acquisizione della prole. Ma secondo gli esperti di acustica delle balene ci sono anche dei suoni che servono per far convergere il cibo dove loro poi lo mangiano. I loro comportamenti e i loro suoni hanno molti significati", hanno continuato dall'Ispra.

Da dove arrivano e dove vanno le balenottere di Lampedusa

"Dovrebbero venire dal Tirreno e spostarsi verso l'area di Levante", è stato spiegato.

Per raccogliere preziose informazioni sugli spostamenti nel Mediterraneo delle balenottere comuni (Balaenoptera physalus), scoprire eventuali siti di riproduzione, ma anche per individuare aree che necessitano di una protezione speciale, sono stati finanziati progetti dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. L'istituto "Tethys" e l'area marina protetta isole Pelagie stanno conducendo, infatti, una campagna di telemetria satellitare della balenottera comune. Nel 2015 vennero marcati, fra i diversi avvistati, due esemplari che rimasero attorno a Lampedusa per un paio di settimane, muovendosi tra l'isolotto di Lampione, la secca di Levante e la costa Tunisina, nutrendosi in superficie dello zooplancton. Poi le due balenottere si sono separate: una si è diretta a Nord, costeggiando il lato sud-occidentale della Sicilia e raggiungendo il Tirreno, l'altra invece è rimasta a nutrirsi nella zona Tunisina per poi portarsi al largo di Capo Corso. Nel marzo del 2013 erano state marcate 3 balenottere che avevano fornito dati, per via satellite, per un periodo di due settimane, attestando che erano rimaste fra i 30 e i 50 miglia dalla costa, impegnate per il 75/80 per cento del loro tempo in attività di alimentazione. Nel marzo del 2014 la ricerca subì una battuta d'arresto a causa delle avverse condizioni marine.