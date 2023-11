Aragona, aumento delle ore di lavoro per il personale part time al Comune: la Cisl Fp chiede incontro urgente

Sul caso relativo all’aumento delle ore di servizio del personale a tempo parziale al Comune di Aragona, la Cisl Fp sollecita un incontro urgente all’amministrazione comunale per conoscere il reale stato di avanzamento delle procedure e quali diritti saranno riconosciuti ai dipendenti.

Ad avanzare la richiesta al sindaco Pendolino è stato il segretario generale Salvatore Parello in una lettera che parte dalle notizie diffuse dalla stampa nei giorni scorsi in cui si parlava di “incontro risolutivo tra l’amministrazione comunale il segretario generale” ed una organizzazione sindacale “per risolvere l’annosa questione dell’aumento orario contrattuale del personale a tempo parziale”.

“Pare quindi – scrive Parello – che l’ente sia nelle condizioni di trasformare a breve i contratti dei lavoratori a tempo parziale adeguandoli ad almeno 34 ore, il che ci renderebbe felici e soddisfatti perché, a scanso di equivoci, è interesse di questa federazione porre fine all’annosa questione del part time involontario. Tuttavia ci duole constatare come dal recente Piao elaborato da codesto Comune, che per inciso non abbiamo ricevuto come informativa ma di cui abbiamo avuto notizia e presa visione in modo informale, non risulterebbe nella programmazione alcuna trasformazione dei suddetti contratti, il che è la naturale conseguenza dell’assenza dei documenti contabili approvati. Sotto quest’ultimo aspetto, consapevoli che è interesse comune sia dell’amministrazione che delle organizzazioni sindacali procedere ad una seria e responsabile programmazione delle politiche occupazionali, ad oltre 14 mesi dall’approvazione del bilancio di previsione 2017/19 , chiediamo a che punto sia l’iter di approvazione dei bilanci, necessari per procedere sia all’adeguamento contrattuale che alle nuove assunzioni. Ci risulta, infatti – continua Parello - che tale iter sia fermo all’approvazione del rendiconto 2017. Sulla base di questo incontestabile stato di stallo ci chiediamo in che modo si possa programmare la trasformazione a full time dei lavoratori a tempo parziale nel prossimo futuro, mancando all’appello l’approvazione di almeno 7 rendiconti per avviare qualsiasi serio ragionamento sugli adeguamenti contrattuali in parola”.

La Cisl Fp, dunque, chiede di comprendere quale sia la reale condizione delle casse del Comune, e che si avvii una seria discussione sulla riqualificazione del personale.

“Chiediamo quindi con estrema urgenza – conclude Parello - un incontro con la parte politica, alla presenza del segretario generale dell’ente, e tutte le organizzazioni sindacali al fine di verificare la fattibilità tecnica dei citati adeguanti contrattuali, delle suddette riqualificazioni ed i relativi tempi per l’approvazione dei documenti contabili mancanti”.