Prova a risparmiare sull'assicurazione della microcar del figlio: 2 brocker tentano di raggirarlo nel giro di poche ore

Cerca di risparmiare sull'assicurazione, dopo aver comprato una microcar al figlio che ha appena compiuto 14 anni, e su internet contatta un paio di brocker i cui banner pubblicitari sembravano essere interessanti. Uno, in particolar modo, offriva la copertura assicurativa per un anno a 226 euro. L'altro, invece, per 256 euro. Ad essere prescelto è stato proprio quest'ultimo e dopo una serie di contatti, l'agrigentino gli ha fatto il bonifico. Pochi minuti dopo, verosimilmente per un caso fortuito, il papà è stato contattato dal brocker che gli voleva piazzare l'assicurazione per il quadriciclo a 226. Una chiacchierata che ha messo in allarme l'agrigentino visto che aveva appena fatto il bonifico ad un brocker che gli aveva mandato un preventivo senza neanche il logo.

L'uomo, temendo il concretizzarsi di una truffa, è riuscito subito a bloccare il bonifico di 256 euro. Il presunto assicuratore non è infatti risultato iscritto al Rui. Tirato un sospiro di sollievo perché era riuscito a scamparla, non ha poi neanche ceduto al secondo brocker - quello che offriva una copertura assicurativa per 226 euro l'anno - perché proprio quest'ultimo non accettava neanche il bonifico, ma esigeva la ricarica di una carta prepagata.

L'agrigentino non ha potuto far altro che segnalare quanto, suo malgrado, ha vissuto e ha dovuto fronteggiare alla polizia. Un ennesimo caso che dimostra quanto sia ormai selvaggio - e su ogni "fronte" - il mercato delle compravendite online. Per qualsiasi tipo di acquisto - lo dimostrano appunto i numeri esponenziali di denunce raccolte dalle forze dell'ordine - si rischia di incappare in truffe.