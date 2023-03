Prova a risparmiare e stipula online l'assicurazione auto: truffato un 61enne

Trova su internet un annuncio interessante: assicurare l'autovettura, per un anno, al costo di 362,50 euro. Cercando di risparmiare, il sessantunenne agrigentino ha provato a far accesso alla pagina. Ma quella pagina s'è più volte bloccata. Pensava ad un problema di connessione o a un disservizio momentaneo l'agrigentino che, però, ad un certo punto ha visto aprire una sorta di chat e, dall'altra parte, qualcuno gli chiedeva se avesse o meno bisogno d'aiuto.

Spacciandosi per un operatore della compagnia d'assicurazione, il tizio ha spiegato al sessantunenne come e dove - in un centro Sisal - effettuare il versamento, chiarendo che poche ore dopo la vettura sarebbe risultata assicurata. E così l'automobilista ha fatto. L'indomani, sempre sul portale della compagnia d'assicurazione, ha verificato se tutto fosse andato per il verso giusto. La scoperta lo ha, naturalmente, mandato su tutte le furie: la macchina non risultava affatto assicurata. E così è stato anche nei giorni seguenti.

Il sessantunenne, a questo punto, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia e formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, per truffa.