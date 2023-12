Armato di taglierino rapina un laboratorio di analisi, è la stessa "mano" della farmacia?

Armato di taglierino e con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto, da un paio di occhiali da sole e da una sciarpa ha rapinato il laboratorio di analisi cliniche di corso Italia a Licata. E' accaduto poco prima dell'ora di pranzo di ieri. Ad agire un delinquente solitario. E il modus operandi, oltre che l'arma utilizzata: il taglierino, sembra essere identico a quelli della rapina, nella vicina Palma di Montechiaro, ai danni della farmacia di via Sottotenente Palma da dove il delinquente ha portato via 400 circa.

Il rapinatore, dopo aver fatto ingresso nel laboratorio di analisi cliniche, ha minacciato il personale e s'è fatto consegnare tutti i soldi in cassa, circa 450 euro. Esattamente come è poi accaduto, in serata, a Palma di Montechiaro, il delinquente è scappato a piedi ed è riuscito a far perdere le proprie tracce. In corso Italia, scattato l'allarme, si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino che hanno setacciato, ma inutilmente, ogni angolo della zona. Sono state avviate le indagini e non è escluso, anche se del caso di Palma di Montechiaro si stanno occupando i carabinieri, che le due attività investigative possano interfacciarsi. E questo perché, appunto, la "mano" che ha colpito prima al laboratorio di analisi cliniche e poi alla farmacia sembra essere la stessa.

Anche a Licata, i poliziotti hanno già controllato i sistemi di videosorveglianza. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.