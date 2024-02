"Lascia 600 euro nell'Atm dopo avere inserito il Pin e una ragazza li prende al suo posto": 25enne "perdonata" e prosciolta

Non luogo a procedere perché il reato è estinto per la remissione di querela: una venticinquenne accusata di appropriazione indebita, per essersi impossessata di 600 euro lasciati per errore da una donna che credeva ci fosse stato un problema nell'Atm e le banconote non fossero state erogate, evita così una possibile condanna.

La sentenza di proscioglimento, nei confronti di Marika Amato è stata emessa dal giudice monocratico Agata Anna Genna dopo che la presunta vittima ha perdonato la ragazza che, attraverso il suo legale Davide Casà, ha accettato il ritiro della denuncia.

L'episodio al centro del processo risale al primo dicembre del 2021: una donna di 49 anni aveva fatto un tentativo di prelevare dall'Atm dell'ufficio postale di via Ugo La Malfa ma, per distrazione, aveva inserito per due volte il codice pin errato. A quel punto, credendo che ci fosse un problema con il terminale, si era spostata al viale della Vittoria e aveva provato a eseguire il prelievo con l'Atm dell'ufficio postale in cui, invece, era comparso un avviso che le comunicava che era stato raggiunto l'importo massimo prelevabile.

Guardando l'App di Poste, quindi, si era accorta che era stato effettuato un prelievo dall'Atm di via La Malfa e aveva deciso di denunciare subito il fatto alla polizia postale aggiungendo anche di avere notato in fila una ragazza di cui aveva fornito la descrizione.

Le immagini di videosorveglianza della zona, in effetti, hanno consentito di accertare che le banconote, dopo alcuni secondi dall'ultimo tentativo, erano state in effetti erogate ma la titolare del conto era andata via ed erano state raccolte dall'imputata che, quindi, è finita a processo.