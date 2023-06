Antenna di telefonia in via Verga a Naro, dopo le proteste arriva lo stop del Comune

A Naro il Comitato cittadino di via Verga, che ha già raggiunto circa 500 adesioni, chiede al Comune la sospensione dei lavori installazione dell’antenna di uno dei principali operatori mobili nazionali e la sospensione, effettivamente, arriva.

"Come avevo già annunciato - ha scritto il sindaco Maria Grazia Brandara - è arrivata l’ordinanza dirigenziale che annulla le autorizzazioni concesse per l’installazione dell’antenna Wind3 in via Verga. Questo provvedimento segue un atto firmato da me applicando quanto previsto dall’articolo 191 del TUE che contempla il principio di precauzione a tutela dell'ambiente, invocabile in tutti i casi in cui deve essere installato un impianto quale una stazione radio base per la telefonia mobile che può avere effetti potenzialmente pericolosi sulla salute pubblica. Siamo pronti - conclude Brandara - a difendere questo provvedimento anche nelle sedi opportune qualora il privato, come probabile, si opporrà".

Dopo un’assemblea e a seguito dell’ordinanza di temporanea sospensione dei lavori emessa dal sindaco il 13 giugno 2023, era stata chiesta l’adozione di un apposito provvedimento di sospensione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, “come hanno già fatto - dicono i rappresentanti del Comitato - altri sindaci di diversi comuni siciliani. Riteniamo che il tacito provvedimento di autorizzazione all’installazione dell’antenna sia illegittimo e non conforme alle prescrizioni del regolamento comunale per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile del Comune di Naro. Inoltre - dicono sempre dal Comitato - l’immobile sul quale è prevista l’installazione dell'antenna si trova in una zona ad alta densità demografica e vicino a diverse scuole e strutture sanitarie come la Rsa di San Calogero, Tutto ciò rappresenta un rischio per la salute dei cittadini ed il sindaco può intervenire adottando una sospensione cautelare. Invitiamo le autorità comunali a volere adottare con urgenza i provvedimenti necessari per sospendere o cessare l'efficacia del silenzio-assenso in favore della collocazione dell’antenna in via Verga, così da mantenere sospesi o vietare i lavori di installazione del suddetto impianto“.

Il sindaco aveva già dsposto una prima sospensione temporanea, in attesa del provvedimento dirigenziale firmato adesso che interrompe i lavori.