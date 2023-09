Anniversario omicidio di Livatino, Schifani: "Onorare la memoria per contrastare la mafia ogni giorno"

"Rosario Livatino è stato un magistrato integerrimo e coraggioso che ha dedicato la sua vita alla ricerca della giustizia, all'affermazione della legalità e dello Stato di diritto contro la mafia, contro ogni forma di violenza e di prevaricazione. Era un uomo mite che ha vissuto nel quotidiano l'insegnamento evangelico, facendo coincidere i principi della sua fede con la pratica della sua professione". Lo ha scritto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione dell'anniversario dell'uccisione, per mano mafiosa, del giudice di Canicattì il 21 settembre del 1990. "Senso delle istituzioni, rigore morale, dedizione assoluta, autorevolezza e grande umanità sono i tratti distintivi di questo martire siciliano, che è un esempio per tutti e la cui memoria deve essere onorata ogni giorno perché ci ricorda come la mafia debba essere contrastata senza esitazioni" - ha aggiunto il governatore - .

Ieri sera, nella chiesa di San Domenico di Canicattì c'è stata una veglia di preghiera presieduta da don Giuseppe Livatino, già postulatore diocesano della causa Livatino, poi una fiaccolata ha raggiunto la chiesa di San Diego davanti la quale è stato collocato un mezzobusto del magistrato beato realizzato dal maestro Lillo Costanza. Stamani, dopo la funzione eucaristica presieduta da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento, una delegazione del Consiglio superiore della magistratura, guidata dal vice presidente Fabio Pinelli, è stata a Canicattì ed ha visitato la "cappella Livatino Corbo". Come da tradizione, sul luogo dell'agguato - in contrada San Benedetto lungo il vecchio tracciato della strada 640 - vi sarà l'omaggio alla "stele Livatino" fatta erigere con regolari autorizzazioni e a proprie spese dagli anziani genitori in ricordo del loro unico figlio.