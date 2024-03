Polizia Stradale, trasferito il vice questore Andrea Morreale: dopo 11 anni andrà a Palermo

Undici anni dopo il suo insediamento, quale dirigente della polizia Stradale di Agrigento, il vice questore Andrea Morreale è stato trasferito. Dal 3 aprile sarà il dirigente reggente della Stradale di Palermo. Una grandissima opportunità per il funzionario della polizia, che è originario di Aragona. Una occasione anche di fare carriera eventualmente visto che l'ufficio richiede un grado superiore rispetto a quello rivestito da Morreale.

Il vice questore Andrea Morreale, in questi 11 anni, si è fatto conoscere, stimare e volere bene non soltanto dai "suoi" uomini, ma dall'intera provincia di Agrigento. Morreale ha sempre avuto a cuore, e non soltanto come compito d'ufficio, la viabilità e la sicurezza di questa provincia, spendendosi tanto in termini di prevenzione e repressione quanto in termini di sensibilizzazione con gli organi competenti a risolvere le innumerevoli criticità.