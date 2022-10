Allarme criminalità a Canicattì? Raffica di controlli e perquisizioni: scattano denunce e segnalazioni

Una denunciata per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale, uno perché trovato alla guida di un’autovettura in stato d’ebbrezza e un segnalato alla Prefettura, quale consumatore abituale di droghe, perché era in possesso di 15 grammi di hashish. I carabinieri della compagnia di Canicattì, realtà dove nelle ultime settimane si assiste ad una recrudescenza della microcriminalità, hanno realizzato una due giorni di controlli straordinari del territorio. Prevenzione e repressione dei reati certamente, ma anche ribadire, e in maniera, chiara e netta che “Lo Stato c’è! E’ presente e funziona!”. Ieri mattina, intanto, in Prefettura ad Agrigento, è stato fatto un tavolo permanente – dopo che era stato siglato il patto per la sicurezza fra il sindaco della città dell’uva Italia e il prefetto Maria Rita Cocciufa – proprio su Canicattì.

I militari dell’Arma intanto, nelle ore precedenti, hanno effettuato una raffica di perquisizioni veicolari e domiciliari, oltre, appunto, ai controlli su strada. Una ventisettenne disoccupata, sottoposta alla Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 20,30 alle 7 dell’indomani , alle 2,45 non è stata trovata nella sua abitazione. E per questo motivo – contestando la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione – è stata deferita alla Procura della Repubblica. Un ventiduenne canicattinese è stato trovato in possesso invece di 15 grammi di hashish ed è stato segnalato, quale consumatore abituale di stupefacenti, alla Prefettura. La “roba” è stata naturalmente sequestrata. Denunciato, per guida sotto l’effetto di alcol, un artigiano campobellese di 55 anni che è stato trovato alla guida della sua Renault Megane con un tasso di 0,99 g/l. Complessivamente sono state controllate poco meno di 100 persone ed altrettante autovetture. Sei invece le perquisizioni domiciliari e veicolari fatte dai militari dell’Arma.