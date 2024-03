Rubate attrezzature per oltre 30mila euro dall'impianto di conferimento rifiuti

Hanno rubato una colonnina per la ricarica di automezzi elettrici, un inverter, una batteria di accumulo, una consolle per la pesa degli automezzi e tanto materiale elettrico. E' stato stimato in oltre 30mila euro il danno provocato all'impianto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, in fase di ultimazione, in via Portella ad Alessandria della Rocca. Un impianto che è di proprietà del Comune.

Ad agire, fra il 27 febbraio e venerdì scorso, è stata una banda di malviventi che ha utilizzato quasi certamente un mezzo pesante per caricare, e portar via, in maniera indisturbata, materiale e attrezzature.

La scoperta è stata fatta l'indomani mattina e subito sono stati chiamati i carabinieri. Poi, un dirigente comunale ha formalizzato, a carico di ignoti, la denuncia alla stazione dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini che non si preannunciano per niente semplici.

L'area dove sorge l'impianto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non è videosorvegliata. Il danno, inoltre, non è coperto da nessuna polizza assicurativa.