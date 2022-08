"Aida" al teatro Valle dei Templi, ecco come cambia la viabilità: chiuso il viale Alberato

Il viale Giuseppe La Loggia (il viale Alberato ndr.), nel tratto fra la rotatoria Porta Aurea alla rotatoria Giunone, sarà chiuso a partire dalle ore 18 di domani e fino a cessate esigenze. Lo ha stabilito il comando della polizia municipale di Agrigento accogliendo l'istanza di Salvatore Prestia, presidente e legale rappresentante dell'associazione culturale Progetto Eventi . Domani sera, al teatro Valle dei Templi di piano San Gregorio, si terrà lo spettacolo "Aida" di Giuseppe Verdi.

Anche in questo caso, per garantire la pubblica incolumità, che si rende necessario chiudere al transito veicolare il viale La Loggia. Le uniche eccezioni consentite saranno per i mezzi delle persone disabili, delle forze dell'ordine, di soccorso e antincendio, nonché per i taxi e i mezzi di noleggio con conducente, oltre che per quelli della produzione che saranno muniti di pass.

"Quanti muniti di titolo di ingresso allo spettacolo - concludono dalla polizia municipale di Agrigento - per raggiungere il parcheggio attiguo al teatro dovranno transitare obbligatoriamente dalla rotatoria Giunone".