Il teatro Valle dei Templi è pronto ad accendere i riflettori, si parte il 28 luglio: ecco il programma

Il teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio è pronto ad accendere i riflettori: si parte il 28 luglio con il primo concerto in cartellone: quello de “Il Volo” che segnerà il ritorno dei grandi eventi musicali sotto la collina dei templi dopo ben 11 anni.

Il cartellone della rassegna "Il Mito nella Valle dei Templi - Estate 2022" è stato presentato oggi pomeriggio durante una conferenza stampa. Dieci appuntamenti, fino a settembre con grandi nomi della musica italiana.

Dunque primo concerto il 28 luglio con “Il Volo”, con Piero Barone che sarà il padrone di casa. "Abbiamo cantato in tutti i più grandi teatri del mondo - ha detto - ma esibirmi nella Valle dei Templi rappresenta per me un motivo di vanto e di orgoglio. Qui ho mosso i miei primi passi, nutrendomi dei valori e della cultura della mia terra".

Il 21 agosto, per la prima volta in Sicilia, i “Pink Floyd Legend with Chorus and Orchestra”. Il grande ensemble propone il capolavoro “Atom Heart Mother”, concerto-evento che dal 2012 è in tour seguendo la partitura originale (e autografata) del compositore Ron Geesin con il quale i “Legend” hanno sottoscritto a Londra un sodalizio artistico.

Il 24 agosto al teatro della Valle arriva l’Aida di Giuseppe Verdi per tutti gli amanti della lirica, mentre il 25 agosto arriverà Capo Plaza, uno dei nomi più in vista della trap italiana. Il 27 agosto sarà la volta di Tommaso Paradiso per una tappa del “Tommy Summer Tour 2022”, mentre l'1 settembre la città aspetta Elisa per una tappa del "Back to the Future Live Tour», che toccherà location uniche e appositamente scelte in tutte le regioni d'Italia, per caratteristiche di natura storica e culturale. Il 3 settembre atteso il concerto di Irama, stato protagonista di questo ultimo Sanremo con il testo "Ovunque Sarai". Il 9 settembre ancora una volta spazio alla trap con Coez.

Piccola pausa con la musica, ma nemmeno tanto, e spazio invece al teatro brillante con lo spettacolo "Eleganzissima" di Drusilla Foer, atteso per il 10 settembre. Doppia data, invece, per uno dei "baroni" della musica italiana, Eros Ramazzotti, che si esibirà ad Agrigento il 17 e il 18 settembre.