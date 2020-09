A 214 km orari sulla statale 640, raffica di multe per l'elevata velocità e per uso del cellulare

In 38 sono stati "pizzicati" mentre tenevano il piede schiacciato sull'acceleratore. Di questi, ben 14 sono stati sanzionati per aver superato il limite di oltre 40 chilometri orari e 6 invece di oltre 60 chilometri, ossia con una velocità massima - lungo la statale 640 - di ben 214 chilometri orari. Ma sono state elevate anche 34 contravvenzioni per il mancato uso della cintura o dei sistemi di ritenuta per bambini e 12 multe per uso del cellulare alla guida.

E' terminata la campagna europea “Safety days” promossa dal network delle polizie Stradali “Roadpol”.

La Stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, ha posto particolare attenzione al contrasto dell’eccesso di velocità, una delle principali cause di incidente stradale, tramite apparecchiature di ultima generazione, dotate anche di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate.

In totale sono stati decurtati 402 punti-patente, con 20 sanzioni che prevedono la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.