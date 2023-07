Via al progetto "Una spiaggia per tutti": il mare accessibile anche ai disabili

Una spiaggia pensata e voluta per conseitre anche a chi è in una condizione di disabilità di poter godere del mare. Firmata questa mattina presso lo stabilimento balneare “Holiday Park” di San Leone, un protocollo d'intesa che coinvolge anche il Comune di Agrigento, l'associazione onlus “Nuove Ali” e il Rotary Club di Agrigento dal nome “Una spiaggia per tutti”.

Obiettivo, garantire alle persone con disabilità la possibilità di fruire con assoluta comodità ed in autonomia della spiaggia presso la” prima traversa” della località balneare di San Leone per tutta la stagione estiva 2023 con la presenza e l’assistenza continua di tecnici specializzati, istruttori di nuoto ed aiuto istruttore.

Il Rotary Club di Agrigento contribuirà alle spese di gestione del servizio per tutto il periodo estivo.