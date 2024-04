Si ferisce a una gamba nel tentativo di fare ripartire il trattore: 66enne trasferito in elisoccorso

Un agricoltore di 66 anni è rimasto ferito a una gamba nel tentativo di fare ripartire il proprio trattore che si era bloccato. L'incidente è avvenuto in contrada Calantino Porretta, a Licata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per soccorrere l'agricoltore ed eseguire gli accertamenti del caso.

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ma non è in pericolo di vita.