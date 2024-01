"Pugno in faccia stringendo in mano delle chiavi a poliziotto": obbligo di firma per la 42enne

L'arresto è stato convalidato. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto - a carico della 42enne indagata per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale - la misura cautelare dell'obbligo di firma. Si tratta della donna che, nei giorni scorsi, in sella ad uno scooter non soltanto non si è fermata all'Alt della polizia, ma che - stando all'accusa formalizzata a suo carico - non si è lasciata identificare, ha minacciato i poliziotti e poi si sarebbe scagliata contro uno degli agenti che è stato colpito con un pugno, che stringeva un mazzo di chiavi, in pieno volto. Ecco perché l'agente del commissariato di Licata è rimasto ferito, i medici gli hanno diagnosticato - per le escoriazioni e il lieve trauma alla faccia - cinque giorni per guarire.

La 42enne, inoltre, durante il controllo - dopo che aveva tentato anche di allontanarsi a piedi sarebbe stata trovata in possesso di un coltello. E per questa fattispecie - porto di oggetti atti ad offendere - è stata deferita alla Procura della Repubblica.

La donna, dopo l'arresto, era stata inizialmente posta ai domiciliari. Poi, appunto, l'udienza di convalida e la decisione del giudice per le indagini preliminari di disporre, a suo carico, il cosiddetto obbligo di firma.