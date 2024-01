Non si ferma all'Alt della polizia e quando viene bloccata aggredisce un agente: arrestata 42enne

In sella ad uno scooter Aprila Scarabeo non si ferma all'Alt della polizia. Subito bloccata, dagli agenti del commissariato, non soltanto non fornisce spiegazioni, né lascia identificarsi, ma ad un certo punto inizia a minacciare i poliziotti e cerca di allontanarsi a piedi.

Gli agenti, che naturalmente non si aspettavano una simile reazione da parte di una donna, non hanno potuto far altro che bloccarla. Ed è proprio in "risposta" all'essere stata bloccata che la quarantaduenne ha colpito sul viso e con dei calci alle gambe un poliziotto. E' stata naturalmente subito arrestata. A carico della 42enne le accuse di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente aggredito s'è fatto controllare e refertare dai medici che gli hanno diagnosticato 5 giorni di prognosi.

La donna, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, è stata posta ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.