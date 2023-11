"Si è scagliata contro i poliziotti per difendere la parente evasa dai domiciliari": denunciata 23enne

Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. E' per questi titoli di reato che una ventitreenne di Canicattì è stata denunciata, dai poliziotti del commissariato cittadino, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta di una parente della trentacinquenne che, nei giorni scorsi, era evasa dagli arresti domiciliari e aveva minacciato, con un coltello, i vicini di casa.

I poliziotti, sabato scorso, sono accorsi, senza perdere un solo attimo, per scongiurare tragedie e riportare subito la calma. Tre furono le persone denunciate, mentre la trentacinquenne che era evasa è stata trasferita in carcere. I poliziotti intervenuti sono stati "bersaglio" di insulti e accuse da parte dei parenti dell'evasa. Tre furono i denunciati per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche vilipendio delle forze armate. Le investigazioni e identificazioni successive hanno permesso di deferire, nelle ultime ore, anche la ventitreenne che si sarebbe anche scagliata contro i poliziotti.