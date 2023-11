Aeroporto di Agrigento, il tempo scorre: il Libero consorzio al lavoro per preparare lo studio di fattibilità

Il "timer" è stato attivato giusto pochi giorni fa. Il 13 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il cosiddetto "DL Sud", che contiene al suo interno l'ormai famoso articolo 8, che fissa in 120 giorni il termine entro il quale il Libero consorzio e la Regione siciliana "presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dall' analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad esso collegate".

L'articolo prevede inoltre che le "Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", quindi a saldo zero per lo Stato, senza risorse umane, economiche o strumentali finalizzate a questo scopo.

La domanda quindi è: ma il Libero consorzio, in carenza di soldi e personale, può farsi carico di questa vicenda?

"Attendo la prossima settimana una relazione dagli uffici - spiega il commissario Giovanni Bologna - sia per quanto riguarda lo stato dell'arte che per quanto previsto dal Dl Sud. Serve comprendere cosa abbiamo già, cosa serve e cosa possiamo fare entro il termine imposto. Certamente ci stiamo muovendo".

In particolare Bologna avrebbe già incontrato in questi giorni il deputato di "Noi Moderati" Lillo Pisano, e incontrerà altri esponenti politici nei prossimi giorni per fare anche con loro il punto della situazione. Ma non solo.

"E' chiaro - continua il commissario - che dopo gli esponenti politici ci incontreremo con gli imprenditori privati per comprendere se vi è un impegno concreto e reale per la realizzazione di questa importante infrastruttura".

Il tempo, appunto, nel frattempo però scorre e il termine fissato alla norma dovrebbe essere quello di metà marzo prossimo. Da quanto si sa, esistono ad oggi già progetti e documenti frutto del lavoro degli anni passati, a partire dall'ex presidente Eugenio D'Orsi, ma bisogna comprendere quanto questi atti siano immediatamente spendibili.

Intanto a fine dicembre si riunirà la prima assemblea dei futuri soci della costituenda Spa "Aeroporto Valle dei Templi", che ha raccolto sottoscrizioni per oltre 2 milioni di euro che, appunto, entro la fine dell'anno dovranno diventare risorse cash.