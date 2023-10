Aeroporto "Valle dei Templi", raccolti 2 milioni di euro per il capitale sociale: entro l'anno la Spa sarà realtà

Dal 5 giugno, giorno della presentaziona ufficiale, sono 2.007, per un totale di 2 milioni di euro, le azioni vendute per la Spa "Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento". Sono questi i dati alla fine della fase di sottoscrizione delle azioni della società che avrà lo scopo di governare il processo di creazione dell'aeroporto provinciale.

"Quest'oggi siamo riusciti a raggiungere il primo importante obiettivo che era quello, appunto, della sottoscrizione delle azioni della società - dice uno dei promotori dell'aeroporto di Agrigento, il deputato agrigentino Calogero Pisano -.Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra. Voglio ringraziare tutti gli imprenditori che hanno voluto investire nella costituenda società, ed in particolare i gruppi imprenditoriali Geraci, Matina, Milia, Mirabile e Sodano, per il determinante apporto. Un sentito ringraziamento va anche all'intero Comitato promotore e al presidente dell'Ordine dei notai, Claudia Gucciardo, per il fondamentale lavoro sin qui svolto".

I sottoscrittori saranno chiamati a versare entro il 31 dicembre il 25% del valore delle azioni sottoscritti, poi la formale costituzione della SpA.

Magari per quella data l'aeroporto agrigentino verrà inserito nel Piano nazionale dei trasporti, nonostante le sollecitazioni del Comune.