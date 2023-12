Addebitato sulla PostaPay un completino intimo mai comprato: frodata una 43enne

Non soltanto non aveva mai fatto acquisti sul sito internet. Ma lo sconosceva proprio, non vi aveva mai fatto accesso. Eppure le sono stati addebitati 30 euro per una spesa di lingerie mai fatta.

Vittima di una frode informatica - che specie in periodo di acquisti pre-natalizi, come da tradizione, subiranno una importante impennata - è stata una quarantatreenne. La donna, controllando i movimenti della sua PostaPay, si è accorta di quelle 30 euro addebitate per un acquisto mai fatto: un completino intimo composto da reggiseno e slip.

L'agrigentina non ha potuto far altro che recarsi dalla polizia per disconoscere quel pagamento e formalizzare, a carico di ignoti, una denuncia per frode informatica. I poliziotti hanno subito trasmesso l'incartamento ai colleghi della Postale che dovranno occuparsi delle indagini per cercare di risalire all'autore, o forse autrice, di quell'acquisto fatto addebitando la spesa ad un'altra persona.