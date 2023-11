Addebiti per integratori mai acquistati online: frodato un 58enne

Due addebiti da 30 euro ciascuno per integratori mai comprati. E' accaduto ad un agrigentino cinquantottenne, vittima di quella che è stata una - ennesima - frode informatica.

L'uomo, mentre era al lavoro, si è visto arrivare due Sms sul telefono cellulare con i quali veniva avvisato che gli addebiti erano andati a buon fine. Peccato che però lui, in quell'esatto momento, non stava affatto facendo acquisti online. E meno che mai di integratori per attività fisica da palestra. L'agrigentino ha subito bloccato la carta di credito sulla quale ha proceduto a fare gli addebiti un sito internet estero. Poi ha formalizzato, a carico di ignoti, una denuncia alla polizia. E gli agenti hanno già trasmesso il fascicolo ai colleghi della Postale che proveranno, laddove possibile, a tracciare la "strada" per l'identificazione del balordo che ha fatto volatilizzare 60 euro all'agrigentino.